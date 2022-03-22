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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 22 марта

Фото: поезд на станции Киев-центральный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных поездов на 22 марта, включая на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 22 марта

Киев:

  • 08:00 - Киев (Дарница) - Львов;
  • 19:13 - Киев - Хелм.

Харьков:

  • 7:50 - №905/906 Харьков - Хелм;
  • 11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород;
  • 15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.

Днепр:

  • 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 - №275/274 Краматорск - Львов;
  • 16:00 - №277/276 Краматорск - Львов.

Кривой Рог:

  • 11:30 - №210/209 Кривой Рог - Львов.

Одесса:

  • 22:32 - Одесса - Ужгород

Другие:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Славянск
  • 16:10 - 7931 Покровск - Днепр
  • 16:05 №225/226-227/228 Запорожье - Чоп/Ковель.
  • 20:00 - 225/226 Чоп - Запорожье-1
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Киев-Пасс

Международные эвакуационные рейсы на 22 марта

Польша:

  • 5:27 - №7605/7606 Львов - Пшемысль
  • 7:10 - №35/36 Львов - Пшемысль
  • 7:50 - №905/906 Харьков - Хелм
  • 12:12 - №7609/7610 Львов - Пшемысль
  • 14:00 - №7623 Львов - Госграница
  • 17:00 - №7616/7617 Львов - Хелм
  • 19:13 - №67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев-Хелм*
  • 19:55 - №7601/7602 Львов - Пшемысль

*в связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта посадка в поезд возможна только для пассажиров, прибывших на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Словакия:

  • 11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь.
  • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Румыния:

  • 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749 Киев - Вена

Напомним, мы писали о том, где, как и за сколько украинцы могут купить билеты на поезд за границу.

Ранее Укрзализныця запустила в Киеве рейсы "Дарница - Святошин".

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