Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 22 березня

19:13-№67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль
* у зв'язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзд можлива тільки для пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.
Словаччина:
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь.