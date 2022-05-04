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Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня

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Среда 04 мая 2022 06:58
Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на среду, 4 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно только один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационный поезд на 4 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Львов

В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, что со вторника, 3 мая, Укрзализныця изменила схему движения эвакуационного поезда из Покровска, который перевозит жителей восточных областей. Теперь он будет курсировать во Львов вместо Чопа.

Мы также писали о том, что в результате ракетных обстрелов повреждены шесть железнодорожных станций.

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Укрзализныця эвакуация
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