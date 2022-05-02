Эвакуация из Донбасса. Укрзализныця меняет схему движения поезда из Покровска
Укрзализныця меняет схему движения поезда из Покровска, который эвакуирует жителей восточных областей. Теперь он будет курсировать во Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Нововведения будут действовать с 3 мая. Поезд №234/233 будет курсировать во Львов вместо Чопа.
"Поезд будет отправляться по нечетным из Покровска в 16:30, прибывать в Днепр в 19:40 (по станции Днепр вагоны будут присоединяться к поезду №86/85 Запорожье - Львов), во Львов поезд будет прибывать в 15:51", - говорится в сообщении.
Напомним, на сегодня Укрзализныця назначила три эвакуационных рейса.
Также отметим, что на период затяжного комендантского часа в Одессе поезда были отменены.
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