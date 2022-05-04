Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на середу, 4 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, що з вівторка, 3 травня, Укрзалізниця змінила схему руху евакуаційного поїзда з Покровська, який перевозить жителів східних областей. Тепер він курсуватиме до Львова замість Чопа.

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