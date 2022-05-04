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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні

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Середа 04 травня 2022 06:58
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на середу, 4 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційний поїзд на 4 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Львів

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, що з вівторка, 3 травня, Укрзалізниця змінила схему руху евакуаційного поїзда з Покровська, який перевозить жителів східних областей. Тепер він курсуватиме до Львова замість Чопа.

Ми також писали про те, що в результаті ракетних обстрілів пошкоджено шість залізничних станцій.

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Укрзалізниця евакуація
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