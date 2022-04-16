Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на сегодня

На субботу, 16 апреля, Укрзализныця назначила семь дополнительных эвакуационных пассажирских рейсов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В Укрзализныце обратили внимание, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены, поэтому следует следить за актуальной информацией на сайте компании.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця с 16 апреля возобновляет сообщение между Киевом и Черниговом.

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