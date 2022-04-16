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Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на сегодня

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Суббота 16 апреля 2022 06:36
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на сегодня Фото: в Укрзализныце рассказали об эвакуационных рейсах 16 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На субботу, 16 апреля, Укрзализныця назначила семь дополнительных эвакуационных пассажирских рейсов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Какие эвакуационные рейсы, график движения поездов

  • 04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пасс.
  • 11:30 - 230/229 Харьков-Пасс. - Ужгород
  • 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
  • 23:30 - 233/234 Чоп - Днепр.

В Укрзализныце обратили внимание, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены, поэтому следует следить за актуальной информацией на сайте компании.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця с 16 апреля возобновляет сообщение между Киевом и Черниговом.

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