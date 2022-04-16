Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на сегодня
Фото: в Укрзализныце рассказали об эвакуационных рейсах 16 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
На субботу, 16 апреля, Укрзализныця назначила семь дополнительных эвакуационных пассажирских рейсов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Какие эвакуационные рейсы, график движения поездов
- 04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пасс.
- 11:30 - 230/229 Харьков-Пасс. - Ужгород
- 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
- 23:30 - 233/234 Чоп - Днепр.
В Укрзализныце обратили внимание, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены, поэтому следует следить за актуальной информацией на сайте компании.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця с 16 апреля возобновляет сообщение между Киевом и Черниговом.
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