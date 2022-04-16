Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні
Фото: в Укрзалізниці розповіли про евакуаційні рейси 16 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
На суботу, 16 квітня, Укрзалізниця призначила сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Які евакуаційні рейси, графік руху поїздів
- 04: 00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
- 11:30 - 230/229 Харків-Пас. - Ужгород
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23: 30 - 233/234 Чоп - Дніпро.
В Укрзалізниці звернули увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця з 16 квітня відновлює сполучення між Києвом та Черніговом.
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