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Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні

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Субота 16 квітня 2022 06:36
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні Фото: в Укрзалізниці розповіли про евакуаційні рейси 16 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На суботу, 16 квітня, Укрзалізниця призначила сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Які евакуаційні рейси, графік руху поїздів

  • 04: 00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
  • 11:30 - 230/229 Харків-Пас. - Ужгород
  • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23: 30 - 233/234 Чоп - Дніпро.

В Укрзалізниці звернули увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця з 16 квітня відновлює сполучення між Києвом та Черніговом.

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