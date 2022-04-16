Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на сьогодні

На суботу, 16 квітня, Укрзалізниця призначила сім додаткових евакуаційних пасажирських рейсів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

В Укрзалізниці звернули увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому слід стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця з 16 квітня відновлює сполучення між Києвом та Черніговом.

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