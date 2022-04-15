Укрзализныця завтра возобновит сообщение с Черниговом: график рейса
С 16 апреля Укрзализныця возобновит сообщение между Киевом и Черниговом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализници.
- из Чернигова дизель-поезд № 894/893 будет отправляться в Киев в 07:00 и прибывать в 11: 06;
- из Киева в Чернигов поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в 19: 20.
Во время дороги, поезд будет делать остановки на станциях:
- Муравейка;
- Им. Бориса Олейника;
- Вересоч;
- Вертиевка;
- Нежин;
- Носовка;
- Кобыжчи;
- Бобровиця;
- Заворычи;
- Бобрик;
- Бровары;
- Дарница;
- Выдубичи;
- Киев-Демеевский;
- Протасов Яр.
"Постепенно восстанавливаем железнодорожное сообщение с освобожденными от оккупации и блокады городами. В частности, уже восстановили железнодорожное сообщение с Сумской областью, теперь на очереди Черниговская область. Восстановление миграции населения между городами означает, что наша экономика начинает работать, мы становимся сильнее", - заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Также с 16 апреля Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов:
- Дарница-Нежин.
"Первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд будет отправляться из Нежина в 12:15 и прибывать в Киев в 15:00. В обратном направлении поезда будут отправляться из Дарницы в 09:00 и 17:17, прибывать в Нежин в 11:45 и 20:00 соответственно", - пишет пресс-служба.
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