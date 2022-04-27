UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Укрзализныця ограничивает маршрут поездов на направлении Одесса - Белгород-Днестровский

Укрзализныця (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця сообщила, что ограничивает следование пригородных поездов на направлении Одесса - Белгород-Днестровский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

В частности, с сегодняшнего дня пригородные поезда следуют в сообщении Одесса-Каролино-Бугаз - Одесса.

Однако, на участке Каролино-Бугаз - Белгород-Днестровский - Каролино-Бугаз пригородные поезда курсировать не будут.

Ранее мы сообщали, что УЗ предупредила о временных изменениях в движении поездов из Львова.

Также мы писали, что "Укрзалізниця" возобновляет сообщения между Сумами и Киевом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця