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"Укрзализныця" возобновляет сообщение между Сумами и Киевом

Новина українською →
Сумы, Понедельник 25 апреля 2022 17:22
"Укрзализныця" возобновляет сообщение между Сумами и Киевом Фото: Жители Сум смогут ездить в Киев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий анонсировал возобновление регулярного железнодорожного сообщения между Сумами и Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от главы области в Telegram.

Глава Сумской ОВА рассказал о возобновлении сообщения областного центра со столицей с 28 апреля. Рейсы в обе стороны будут ежедневными.

"Возобновили железнодорожное сообщение в столицу. Без пересадок! С 28 апреля ежедневно будет курсировать поезд №779/780 с сообщением Сумы – Киев.

Отправление поезда из Сум в 07:07

  • из города Ворожба – в 08:22;
  • из города Конотоп – в 09:38;
  • из города Нежин – в 11:04.

Прибытие в Киев в 13:00", – говорится в сообщении.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:41. Он будет проезжать Нежин (в 16:38), Конотоп (18:04) и Ворожбу (19:36). В Сумы поезд прибывает в 20:33.

К слову, Международный уголовный суд присоединился к расследованию военных преступлений РФ на территории Украины.

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Киев Укрзализныця Сумы
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