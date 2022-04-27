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Укрзалізниця обмежує маршрут поїздів на напрямку Одеса - Білгород-Дністровський

Укрзалізниця (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця повідомила, що обмежує прямування приміських поїздів на напрямку Одеса - Білгород-Дністровський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Зокрема, відсьогодні приміські поїзди прямують у сполученні Одеса - Кароліно-Бугаз - Одеса.

Однак, на дільниці Кароліно-Бугаз - Білгород-Дністровський - Кароліно-Бугаз приміські поїзди курсувати не будуть.

Раніше ми повідомляли, що УЗ попередила про тимчасові зміни в русі потягів зі Львова.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення між Сумами та Києвом.

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Укрзалізниця