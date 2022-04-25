Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на сегодня

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на понедельник, 25 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 6 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 25 апреля
В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця возобновила движение электричек в Черниговской и Сумской областях.
Мы также писали о том, что Украина и Россия не согласовали эвакуацию из Мариуполя вчера, попробуют договориться сегодня.
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