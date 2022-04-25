Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на сьогодні

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на понеділок, 25 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 6 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 25 квітня
В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця відновила рух електричок у Чернігівській та Сумській областях.
Ми також писали про те, що Україна і Росія не погодили евакуацію з Маріуполя вчора, спробують домовитися сьогодні.
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