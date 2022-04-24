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Украина и Россия не согласовали эвакуацию из Мариуполя сегодня. Попробуют завтра

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 17:04
Украина и Россия не согласовали эвакуацию из Мариуполя сегодня. Попробуют завтра Фото: вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Россия не подтвердила режим прекращения огня касаемо эвакуации украинцев из Мариуполя. Завтра Украина попытается договориться снова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Нам сегодня не удалось открыть гуманитарный коридор (из Мариуполя - ред.). Россия не подтвердила режим прекращения огня. Будем пробовать завтра", - заявила Верещук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам президент Владимира Зеленского, Украина выйдет из переговорного процесса, если Россия убьет наших людей в Мариуполе.

Война России против Украины длится шестьдесят дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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