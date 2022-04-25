Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на сегодня

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на понедельник, 25 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 6 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця возобновила движение электричек в Черниговской и Сумской областях.

Мы также писали о том, что Украина и Россия не согласовали эвакуацию из Мариуполя вчера, попробуют договориться сегодня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.