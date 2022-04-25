Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на сьогодні
Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на понеділок, 25 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 6 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 25 квітня
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
- 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця відновила рух електричок у Чернігівській та Сумській областях.
Ми також писали про те, що Україна і Росія не погодили евакуацію з Маріуполя вчора, спробують домовитися сьогодні.
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