Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 17 апреля

Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на сегодня, 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце также отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены. Актуальную информацию можно посмотреть на сайте компании.

Напомним, с 16 апреля Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Черниговом.

Мы также писали о том, что служащему Укрзализныци объявили подозрение в коллаборационизме. По данным прокуратуры, он давал российским оккупантам продукты питания.

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