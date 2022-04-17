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Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 17 апреля

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Воскресенье 17 апреля 2022 05:34
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 17 апреля Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на сегодня, 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 17 апреля

  • 22:30 - 179/180 Днепр - Киев-Пасс.
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
  • 23:30 - 233/234 Чоп - Днепр
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
  • 06:00 - 201/209 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.

В Укрзализныце также отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены. Актуальную информацию можно посмотреть на сайте компании.

Напомним, с 16 апреля Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Черниговом.

Мы также писали о том, что служащему Укрзализныци объявили подозрение в коллаборационизме. По данным прокуратуры, он давал российским оккупантам продукты питания.

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Укрзализныця эвакуация
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