Кормил оккупантов. Служащему УЗ объявили подозрение в коллаборационизме

Прокуратура разоблачила служащего "Укрзализныци" в сотрудничестве с российскими оккупантами. По данным следствия, он во время оккупации Бучанского района Киевской области давал противнику продукты питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что житель одного из населенных пунктов Бучанского района принял предложение вооруженных сил России о сотрудничестве, будучи должностным лицом АО "Укрзализниця". "Злоумышленник систематически в течение марта 2022 предоставлял военнослужащим государства-агрессора, которые оккупировали населенный пункт, помощь, в том числе продуктами питания", - говорится в сообщении. По данному факту мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, его взяли под стражу.