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Кормил оккупантов. Служащему УЗ объявили подозрение в коллаборационизме

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 10:01
Кормил оккупантов. Служащему УЗ объявили подозрение в коллаборационизме Фото: служащего "Укрзализныци" назвали коллаборантом (facebook  com  Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

Прокуратура разоблачила служащего "Укрзализныци" в сотрудничестве с российскими оккупантами. По данным следствия, он во время оккупации Бучанского района Киевской области давал противнику продукты питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что житель одного из населенных пунктов Бучанского района принял предложение вооруженных сил России о сотрудничестве, будучи должностным лицом АО "Укрзализниця".

"Злоумышленник систематически в течение марта 2022 предоставлял военнослужащим государства-агрессора, которые оккупировали населенный пункт, помощь, в том числе продуктами питания", - говорится в сообщении.

По данному факту мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, его взяли под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что главам двух общин в Луганской области объявили подозрение в государственной измене.

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