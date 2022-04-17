Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 17 квітня

Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на сьогодні, 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці також зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть бути змінені. Актуальну інформацію можна подивитися на сайті компанії.

Нагадаємо, з 16 квітня Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Черніговом.

Ми також писали про те, що службовцю Укрзалізниці оголосили підозру в колабораціонізмі. За даними прокуратури, він давав російським окупантам продукти харчування.

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