Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля
Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев в более безопасные области. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 14 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 14 апреля
Покровск
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
Львов
- 23:50 - 274/273 Львов - Полтава Юж.
Одесса
- 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
Славянск
- 17:00 - 274/273 Славянск - Львов
Харьков
- 11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
Другие
- 04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пас.
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Напомним, Укрзализныця опубликовала график восстановленной электрички сообщением Сумы-Краснополье.
Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.
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