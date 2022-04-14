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Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 04:37
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев в более безопасные области. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 14 апреля

Покровск

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

Львов

  • 23:50 - 274/273 Львов - Полтава Юж.

Одесса

  • 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

Славянск

  • 17:00 - 274/273 Славянск - Львов

Харьков

  • 11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

Другие

  • 04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пас.
  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Напомним, Укрзализныця опубликовала график восстановленной электрички сообщением Сумы-Краснополье.

Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.

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Укрзализныця эвакуация
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