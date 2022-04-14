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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 14 квітня

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Четвер 14 квітня 2022 04:37
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 14 квітня Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця продовжує евакуювати українців у безпечніші області. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 14 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 14 квітня

Покровськ

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

Львів

  • 23:50 - 274/273 Львів-Полтава Пд.

Одеса

  • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

Слов'янськ

  • 17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів

Харків

  • 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

Інші

  • 04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Нагадавши, Укрзалізниця опублікувала графік відновленої електрички сполученням Суми-Краснопілля.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.

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Укрзалізниця евакуація
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