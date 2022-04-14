Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 14 квітня
Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Укрзалізниця продовжує евакуювати українців у безпечніші області. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 14 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 14 квітня
Покровськ
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
Львів
- 23:50 - 274/273 Львів-Полтава Пд.
Одеса
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
Слов'янськ
- 17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів
Харків
- 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
Інші
- 04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Нагадавши, Укрзалізниця опублікувала графік відновленої електрички сполученням Суми-Краснопілля.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.
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