Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 7 апреля

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 7 апреля. В компании также предоставили расписание на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, Укрзализныця назначила на сегодня, 7 апреля, эвакуационный поезд из Днепра во Львов.

Мы также писали о том, что три вражеские ракеты попали в железнодорожную станцию на востоке Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.