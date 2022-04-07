ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 7 апреля

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 05:21
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 7 апреля Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 7 апреля. В компании также предоставили расписание на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 7 апреля

Краматорск:

  • 10:00 - 274/273 Краматорск - Львов
  • 16:00 - 276/275 Краматорск - Львов
  • 18:00 - 278/277 Краматорск - Львов

Покровск:

  • 12:00 - 7933 Покровск - Пятихатки
  • 13:00 - 236/235 Покровск - Черновцы
  • 14:00 - 7935 Покровск - Пятихатки
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

Другие:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
  • 17:00 - 7731 Пятихатки - Львов
  • 19:00 - 7733 Пятихатки - Львов
  • 20:00 - 236/235 Черновцы - Кривой Рог
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 7 апреля

Польша:

  • 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
  • 08:30 - 715/716 Киев-Пас - Винница* (11:25) - Пшемысль*
  • 10:30 - 901/902 Днепр - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17:02 - 814/813 Львов - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
  • 19:13 - 67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*

* билеты в продаже

Словакия:

  • 11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

* билеты в продаже

Чехия:

  • Билеты отсутствуют

Румыния:

  • 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена*

* билеты в продаже

Напомним, Укрзализныця назначила на сегодня, 7 апреля, эвакуационный поезд из Днепра во Львов.

Мы также писали о том, что три вражеские ракеты попали в железнодорожную станцию на востоке Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця эвакуация
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки