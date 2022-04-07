Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 7 квітня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 7 квітня. У компанії також надали розклад на міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила на сьогодні, 7 квітня, евакуаційний поїзд з Дніпра до Львова.

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