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Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 29 марта

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 02:41
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 29 марта Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця продолжает вывозить украинцев в более безопасные города. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на 29 марта, включая и на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 29 марта

Харьков:

  • 11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород

Краматорск:

  • 13:00 - №274/273 Краматорск - Львов;
  • 16:00 - №276/275 Краматорск - Львов.

Другие:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
  • 16:10 - 7931 Покровск - Днепр
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 29 марта

Польша:

  • 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
  • 08:30 - 715/716 Киев-Пас - Винница* (11:25) - Пшемысль*
  • 10:30 - 901/902 Днепр - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17:02 - 814/813 Львов - Хелм
  • 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
  • 19:13 - 67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*

* билеты в продаже

Словакия:

  • 11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице* (прибытие 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)

* билеты в продаже

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

* билеты в продаже

Румыния:

  • 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена

Напомним, Укрзализныця снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда.

Ранее Укрзализныця приостановила ремонт контактной сети из-за обстрела со стороны российских военных.

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Укрзализныця эвакуация
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