Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 27 марта

Укрзализныця продолжает эвакуировать людей в более безопасные города. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на 27 марта, включая на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 27 марта
Харьков:
Днепр:
Краматорск:
Одесса:
22:32 - Одесса - Ужгород
Другие:
Международные эвакуационные рейсы на 27 марта
Польша:
* билеты в продаже
Словакия:
* билеты в продаже
Венгрия:
* билеты в продаже
Румыния:
Австрия:
Напомним, Украина сегодня ночью, с 26 на 27 марта, переходит на летнее время. В 03:00 стрелки часов переведут на один час вперед, поэтому будьте внимательны. Смартфоны и компьютеры сделают перевод часов автоматически.
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