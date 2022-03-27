Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 27 березня

08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11: 25) - Пшемисль*
10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 - 814/813 Львів - Хелм
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице* (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)
* квитки у продажу
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
* квитки у продажу
Румунія:
23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень
Нагадаємо, Україна сьогодні вночі, з 26 на 27 березня, переходить на літній час. О 03:00 стрілки годинників переведуть на одну годину вперед, тому будьте уважні. Смартфони і комп'ютери зроблять переведення годинника автоматично.