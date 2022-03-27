Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 27 березня

Укрзалізниця продовжує евакуювати людей у безпечніші міста. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на 27 березня, включаючи на міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Нагадаємо, Україна сьогодні вночі, з 26 на 27 березня, переходить на літній час. О 03:00 стрілки годинників переведуть на одну годину вперед, тому будьте уважні. Смартфони і комп'ютери зроблять переведення годинника автоматично.

Ми також писали про те, що з початку повномасштабної війни в Україні загинули півсотні залізничників.

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