ru ua
Сб, 26 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С начала войны в Украине погибли полсотни железнодорожников

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 05:12
С начала войны в Украине погибли полсотни железнодорожников Фото: проводник в двери вагона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

С начала полномасштабной войны в Украине погибли 54 железнодорожников. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления Укрзализныци Александра Камышина.

Он также сообщил, что трое сотрудников Укрзализныци находятся в плену.

Напомним, с начала войны в Украине погибли 135 детей. Еще 184 ребенка получили ранения. При этом больше всего жертв среди детей в Киевской области - 64, а также Харьковской - 44, Донецкой - 46, Черниговской - 34, Николаевский - 25, Запорожской - 26, столице - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.

Мы также писали о том, что после месяца войны более половины украинских детей покинули свои дома, а это около 4,3 миллиона человек. Всего же в Украине насчитывается 7,5 миллиона детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Укрзализныця
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет