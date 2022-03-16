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Укрзализныця обнародовала график дополнительных поездов на 17 марта

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 21:32
Укрзализныця обнародовала график дополнительных поездов на 17 марта График поездов на 17 марта (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на четверг, 17 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В частности, с Харькова запланированы следующие дополнительные рейсы:

  • 8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;
  • 9:40 - №229/230 Харьков - Ужгород;
  • 13:00 - №239/240 Харьков - Львов;
  • 14:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.

Со станции Днепр отправятся дополнительные поезда:

  • 8:00 - Интерсити + Днепр - Львов;
  • 10:30 - №903/904 Днепр - Дрогобыч.

Из Краматорска:

  • 13:00 - №273/274 Краматорск - Львов;
  • 16:00 - №275/276 Краматорск - Львов.

С Кривого Рога:

  • 11:00 - №219/220 Кривой Рог - Ужгород.

Из Запорожья:

  • 10:00 - №902/901 Запорожье - Хелм;
  • 16:05 - №225/226 Запорожье - Ковель;
  • 18:00 - №234/233 Запорожье - Ужгород.

Отмечается, что дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.

Также с вокзала Дарница отправятся поезда Интерсити+ до Львова в 8:00 и в 17:00, а также в Харьков - в 1:00 и в 7:00.

Ранее мы сообщали, что Украина начала конфискацию 15 тысяч российских вагонов.

Также мы писали, что с начала российского вторжения погибли более 30 работников Укрзализныци.

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