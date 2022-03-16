Укрзализныця обнародовала график дополнительных поездов на 17 марта
Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на четверг, 17 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
В частности, с Харькова запланированы следующие дополнительные рейсы:
- 8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;
- 9:40 - №229/230 Харьков - Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харьков - Львов;
- 14:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.
Со станции Днепр отправятся дополнительные поезда:
- 8:00 - Интерсити + Днепр - Львов;
- 10:30 - №903/904 Днепр - Дрогобыч.
Из Краматорска:
- 13:00 - №273/274 Краматорск - Львов;
- 16:00 - №275/276 Краматорск - Львов.
С Кривого Рога:
- 11:00 - №219/220 Кривой Рог - Ужгород.
Из Запорожья:
- 10:00 - №902/901 Запорожье - Хелм;
- 16:05 - №225/226 Запорожье - Ковель;
- 18:00 - №234/233 Запорожье - Ужгород.
Отмечается, что дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.
Также с вокзала Дарница отправятся поезда Интерсити+ до Львова в 8:00 и в 17:00, а также в Харьков - в 1:00 и в 7:00.
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