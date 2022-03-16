Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових поїздів на 17 березня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Зокрема, із Харкова заплановані наступні додаткові рейси:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;

9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;

13:00 - №239/240 Харків - Львів;

14:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Зі станції Дніпро відправляться такі додаткові поїзди:

8:00 - Інтерсіті+ Дніпро - Львів;

10:30 - №903/904 Дніпро - Дрогобич.

Із Краматорська:

13:00 - №273/274 Краматорськ - Львів;

16:00 - №275/276 Краматорськ - Львів.

З Кривого Рогу:

11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Ужгород.

Із Запоріжжя:

10:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;

16:05 - №225/226 Запоріжжя - Ковель;

18:00 - №234/233 Запоріжжя - Ужгород.

Зазначається, що додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Також з вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова - о 1:00 та о 7:00.