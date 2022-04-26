Укрзализныця назначила семь эвакуационных рейсов на сегодня

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 26 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 7 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце просят обратить внимание на то, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця возобновляет сообщение между Сумами и Киевом.

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