Укрзализныця назначила семь эвакуационных рейсов на сегодня
Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 26 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 7 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 26 апреля
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
- 4:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пас.
- 11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
- 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
В Укрзализныце просят обратить внимание на то, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця возобновляет сообщение между Сумами и Киевом.
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