Укрзалізниця призначила сім евакуаційних рейсів на сьогодні
Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 26 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 7 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 26 квітня
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро
- 4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
- 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
В Укрзалізниці просять звернути увагу на те, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює сполучення між Сумами та Києвом.
Ми також писали про те, що під обстріл окупантів потрапили 5 залізничних станцій у центрі та на заході України.
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