Укрзализныця назначила на сегодня дополнительно 7 эвакуационных рейсов

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на четверг, 28 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 7 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця ограничивает маршрут поездов на направлении Одесса - Белгород-Днестровский.

Мы также писали о том, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд из Киева в польский Хелм.

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