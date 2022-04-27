Укрзализныця ограничивает маршрут поездов на направлении Одесса - Белгород-Днестровский
Укрзализныця (Виталий Носач РБК-Украина)
Укрзализныця сообщила, что ограничивает следование пригородных поездов на направлении Одесса - Белгород-Днестровский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
В частности, с сегодняшнего дня пригородные поезда следуют в сообщении Одесса-Каролино-Бугаз - Одесса.
Однако, на участке Каролино-Бугаз - Белгород-Днестровский - Каролино-Бугаз пригородные поезда курсировать не будут.
Ранее мы сообщали, что УЗ предупредила о временных изменениях в движении поездов из Львова.
Также мы писали, что "Укрзалізниця" возобновляет сообщения между Сумами и Киевом.