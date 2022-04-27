ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Укрзализныця ограничивает маршрут поездов на направлении Одесса - Белгород-Днестровский

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 19:13
Укрзализныця ограничивает маршрут поездов на направлении Одесса - Белгород-Днестровский Укрзализныця (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця сообщила, что ограничивает следование пригородных поездов на направлении Одесса - Белгород-Днестровский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

В частности, с сегодняшнего дня пригородные поезда следуют в сообщении Одесса-Каролино-Бугаз - Одесса.

Однако, на участке Каролино-Бугаз - Белгород-Днестровский - Каролино-Бугаз пригородные поезда курсировать не будут.

Ранее мы сообщали, что УЗ предупредила о временных изменениях в движении поездов из Львова.

Также мы писали, что "Укрзалізниця" возобновляет сообщения между Сумами и Киевом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке