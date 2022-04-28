Укрзалізниця призначила на сьогодні додатково 7 евакуаційних рейсів

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на четвер, 28 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 7 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця обмежує маршрут поїздів на напрямку Одеса - Білгород-Дністровський.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця запускає додатковий поїзд з Києва до польського Хелму.

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