Укрзалізниця призначила на сьогодні додатково 7 евакуаційних рейсів

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на четвер, 28 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 7 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 28 квітня
В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця обмежує маршрут поїздів на напрямку Одеса - Білгород-Дністровський.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця запускає додатковий поїзд з Києва до польського Хелму.
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