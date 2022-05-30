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"Укрзализныця" назначила один эвакуационный рейс на сегодня

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Понедельник 30 мая 2022 06:07
"Укрзализныця" назначила один эвакуационный рейс на сегодня Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на понедельник, 30 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Эвакуационный поезд на 30 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому украинцам советуют проверять информацию на сайте компании.

Напомним, "Укрзализныця" продолжила разветвление сети Kyiv City Express. Так с 27 мая пассажирам стали доступны новые рейсы по маршруту Тетерев - Борщаговка и обратно.

Мы также писали о том, что "Укрзализныця" с 30 мая добавляет дополнительно шесть рейсов по маршруту Чернигов - Нежин. Кроме того, стали доступны еще рейсы по маршруту Конотоп - Нежин.

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