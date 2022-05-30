"Укрзалізниця" призначила один евакуаційний рейс на сьогодні
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на понеділок, 30 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційний поїзд на 30 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому українцям радять перевіряти інформацію на сайті компанії.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжила розгалуження мережі Kyiv City Express. Так з 27 травня пасажирам стали доступні нові рейси за маршрутом Тетерів - Борщагівка і назад.
Ми також писали про те, що "Укрзалізниця" з 30 травня додає додатково шість рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин. Крім того, стали доступні ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.
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