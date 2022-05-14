Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс на сегодня
Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на субботу, 14 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно только один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационный поезд на 14 мая
- 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов
В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за информацией на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця назначила дополнительный рейс на одно из самых популярных направлений.
Ранее Укрзализныця открыла предварительную продажу билетов на 20 суток.
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