Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс на 9 мая

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на понедельник, 9 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце отметили, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця отменила на сегодня поезда в Одессу и обратно из-за комендантского часа. Также 9 мая не будет работать одесский железнодорожный вокзал.

Кроме того, Укрзализныця отменила пригородные поезда в Запорожье и обратно по причине комендантского часа 9 мая. Вход в городской вокзал может быть ограничен.

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