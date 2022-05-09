Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс на 9 мая
Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на понедельник, 9 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационный поезд на 9 мая
- 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов
В Укрзализныце отметили, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця отменила на сегодня поезда в Одессу и обратно из-за комендантского часа. Также 9 мая не будет работать одесский железнодорожный вокзал.
Кроме того, Укрзализныця отменила пригородные поезда в Запорожье и обратно по причине комендантского часа 9 мая. Вход в городской вокзал может быть ограничен.
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