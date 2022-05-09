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Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс на 9 мая

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Понедельник 09 мая 2022 05:59
Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс на 9 мая Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на понедельник, 9 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационный поезд на 9 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В Укрзализныце отметили, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця отменила на сегодня поезда в Одессу и обратно из-за комендантского часа. Также 9 мая не будет работать одесский железнодорожный вокзал.

Кроме того, Укрзализныця отменила пригородные поезда в Запорожье и обратно по причине комендантского часа 9 мая. Вход в городской вокзал может быть ограничен.

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Укрзализныця эвакуация
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