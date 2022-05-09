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Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс на 9 травня

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Понеділок 09 травня 2022 05:59
Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс на 9 травня Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на понеділок, 9 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційний поїзд на 9 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В Укрзалізниці зазначили, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця скасувала на сьогодні поїзди до Одеси і назад через комендантську годину. Також 9 травня не працюватиме Одеський залізничний вокзал.

Крім того, Укрзалізниця скасувала приміські поїзди до Запоріжжя і назад унаслідок комендантської години 9 травня. Вхід в міський вокзал може бути обмежений.

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Укрзалізниця евакуація
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