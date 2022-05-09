Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс на 9 травня
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на понеділок, 9 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційний поїзд на 9 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В Укрзалізниці зазначили, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця скасувала на сьогодні поїзди до Одеси і назад через комендантську годину. Також 9 травня не працюватиме Одеський залізничний вокзал.
Крім того, Укрзалізниця скасувала приміські поїзди до Запоріжжя і назад унаслідок комендантської години 9 травня. Вхід в міський вокзал може бути обмежений.
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