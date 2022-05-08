УЗ отменила пригородные рейсы в Запорожье 9 мая

"Укрзализныця" отменила пригородные поезда в Запорожье и обратно по причине комендантского часа 9 мая. Также вход в городской вокзал может быть ограничен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

"На период действия продленного комендантского часа с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая временно отменены пригородные поезда, которые курсируют в Запорожье и обратно", - сказано в сообщении.

Также в УЗ отметили, что на период действия комендантского часа вход и выход из железнодорожного вокзала из соображений безопасности может быть ограничен правоохранительными органами.

При этом посадка в поезда дальнего сообщения возможна только для транзитных пассажиров или пассажиров, прибывших на вокзал заранее, до начала действия комендантского часа.