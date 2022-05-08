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УЗ отменила пригородные рейсы в Запорожье 9 мая

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Запорожье, Воскресенье 08 мая 2022 20:38
УЗ отменила пригородные рейсы в Запорожье 9 мая Фото: УЗ отменила пригородные рейсы в Запорожье 9 мая (Укрзализныця)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" отменила пригородные поезда в Запорожье и обратно по причине комендантского часа 9 мая. Также вход в городской вокзал может быть ограничен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"На период действия продленного комендантского часа с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая временно отменены пригородные поезда, которые курсируют в Запорожье и обратно", - сказано в сообщении.

Также в УЗ отметили, что на период действия комендантского часа вход и выход из железнодорожного вокзала из соображений безопасности может быть ограничен правоохранительными органами.

При этом посадка в поезда дальнего сообщения возможна только для транзитных пассажиров или пассажиров, прибывших на вокзал заранее, до начала действия комендантского часа.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" также отменила на 9 мая рейсы в Одессу и обратно из-за комендантского часа.

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