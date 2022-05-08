УЗ отменила поезда в Одессу на 9 мая из-за комендантского часа

Фото: "Укрзализныця" отменила поезда в Одессу на 9 мая (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" отменила на 9 мая поезда в Одессу и обратно из-за комендантского часа. Также в этот день не будет работать одесский железнодорожный вокзал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".