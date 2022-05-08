УЗ отменила поезда в Одессу на 9 мая из-за комендантского часа
"Укрзализныця" отменила на 9 мая поезда в Одессу и обратно из-за комендантского часа. Также в этот день не будет работать одесский железнодорожный вокзал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"На период действия удлиненного комендантского часа 9 мая временно отменены поезда пригородного и дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно", - говорится в сообщении.
В УЗ добавили, что в период действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал Одесса-Главная.
Напомним, в Одессе введут комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая. О том, какие в этот период действую ограничения - в материале РБК-Украина.
Отметим, на 9 мая в ряде регионов Украины поменялось время комендантского часа. РБК-Украина собрало информацию о том, где и какие произошли изменения.
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