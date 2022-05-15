Укрзализныця назначила один дополнительный эвакуационный поезд на сегодня

Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 15 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.