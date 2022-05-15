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Укрзализныця назначила один дополнительный эвакуационный поезд на сегодня

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Воскресенье 15 мая 2022 06:48
Укрзализныця назначила один дополнительный эвакуационный поезд на сегодня Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 15 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационный поезд на 15 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за информацией, которая публикуется на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця объявила о прекращении курсирования эвакуационных поездов из-за значительного уменьшения потока граждан. При этом будет оставлен один рейс сообщением Покровск - Днепр - Львов.

Ранее Укрзализныця назначила дополнительный рейс на одно из самых популярных направлений. Речь идет о поезде Киев - Ужгород - Киев.

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Укрзализныця эвакуация
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