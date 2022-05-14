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Останется только один. УЗ прекращает курсирование эвакуационных поездов

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Киев, Суббота 14 мая 2022 12:37
Останется только один. УЗ прекращает курсирование эвакуационных поездов Фото: УЗ прекращает курсирование эвакуационных поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

"Укрзализныця" прекращает курсирование эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения спроса на рейсы. Однако компания оставит один рейс для эвакуации людей из Покровска Донецкой области.

Об этом заявил глава УЗ Александр Камышин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Железная дорога продолжает работать по графику. Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении из Донбасса. У нас на вчера - только один эвакуационный поезд. И все больше людей пользуется нормальным регулярным сервисом "Укрзализныци", - заявил он.

Камышин отметил, что за 12 мая компания перевезла 30 тысяч пассажиров и только 177 из них - эвакуационными поездами.

"При этом мы продолжаем предоставлять эвакуационный сервис, где он действительно нужен. Мы его сейчас делаем с Покровском и будем делать до тех пор, пока это потребуется. Все меньше и меньше людей пользуется им, но это люди, у которых ограничена мобильность и железная дорога - единственный способ уехать", - добавил глава УЗ.

Ранее сообщалось, что на 14 мая назначен один эвакуационный поезд сообщением Покровск - Днепр - Львов.

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