Укрзализныця назначила один дополнительный эвакуационный рейс на сегодня

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на вторник, 10 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, в Киеве продлили работу кольцевой электрички. Теперь последние поезда будут прибывать на конечные станции - "Святошин" и "Дарница" - в 21:30.

Мы также писали о том, что в Луганской области отменили эвакуацию 9 мая из-за того, что российские оккупанты постоянно обстреливают дорогу "Лисичанск - Бахмут".

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