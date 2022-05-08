Укрзализныця назначила один дополнительный эвакуационный рейс на сегодня

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 8 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, вчера, 7 мая, в Ирпене восстановили железнодорожный мост, который соединяет город с Киевом. Первая электричка из столицы прибыла на Ирпенский вокзал.

Мы также писали о том, что Укрзализныця ограничила продажу билетов через сторонние сервисы, такие как "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

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