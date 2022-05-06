УЗ ограничила продажу билетов через сторонние сервисы: в чем причина

"Укрзализныця" ограничила продажу билетов через сторонние партнерские сервисы, такие как "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua и другие. Данные меры призваны обезопасить онлайн-систему самого государственного оператора железных дорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Из соображений безопасности временно ограничены продажи железнодорожных билетов через партнерские сервисы: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие", - говорится в сообщении.

На данный момент электронные билеты можно оформить через официальный сайт booking.uz.gov.ua. Билеты на поезда в пределах Украины, а также на киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах УЗ.

В компании уточнили, что ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы УЗ и гарантировать бесперебойность их работы. Если при покупке билета онлайн-система зависнет, деньги вернут через 3-10 банковских дней в зависимости от банка.