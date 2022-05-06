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УЗ ограничила продажу билетов через сторонние сервисы: в чем причина

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Киев, Пятница 06 мая 2022 16:56
УЗ ограничила продажу билетов через сторонние сервисы: в чем причина Фото: билеты на поезд онлайн можно только через систему УЗ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

"Укрзализныця" ограничила продажу билетов через сторонние партнерские сервисы, такие как "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua и другие. Данные меры призваны обезопасить онлайн-систему самого государственного оператора железных дорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Из соображений безопасности временно ограничены продажи железнодорожных билетов через партнерские сервисы: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие", - говорится в сообщении.

На данный момент электронные билеты можно оформить через официальный сайт booking.uz.gov.ua. Билеты на поезда в пределах Украины, а также на киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах УЗ.

В компании уточнили, что ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы УЗ и гарантировать бесперебойность их работы. Если при покупке билета онлайн-система зависнет, деньги вернут через 3-10 банковских дней в зависимости от банка.

Напомним, в начале мая несколько дней подряд наблюдался сбой в работе онлайн-сервиса продажи билетов на поезда. Эта ситуация была связана с кибератаками.

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