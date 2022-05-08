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Укрзалізниця призначила один додатковий евакуаційний рейс на сьогодні

Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 8 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційний поїзд на 8 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, вчора, 7 травня, в Ірпені відновили залізничний міст, який з'єднує місто з Києвом. Перша електричка зі столиці прибула на Ірпінський вокзал.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця обмежила продаж квитків через сторонні сервіси, такі як "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

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