ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на сегодня

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 08:01
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на сегодня Фото: УЗ назначила эвакуационный поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олег Васкив

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 3 августа. Он будет ехать из Покровска Донецкой области во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу УЗ.

Согласно расписанию, поезд 234/233 по маршруту Покровск - Днепр - Львов отправится в 16:30.

Однако в "Укрзализныце" отметили, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, жителей Донецкой области призвали срочно эвакуироваться. Оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру, люди рискуют остаться без электричества, воды, тепла, связи, лекарств и еды.

К слову, "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война России против Украины
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов