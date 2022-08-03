"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на сегодня
"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 3 августа. Он будет ехать из Покровска Донецкой области во Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу УЗ.
Согласно расписанию, поезд 234/233 по маршруту Покровск - Днепр - Львов отправится в 16:30.
Однако в "Укрзализныце" отметили, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.
Напомним, жителей Донецкой области призвали срочно эвакуироваться. Оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру, люди рискуют остаться без электричества, воды, тепла, связи, лекарств и еды.
К слову, "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.
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