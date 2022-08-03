"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на сьогодні
"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 3 серпня. Він їхатиме з Покровська Донецької області до Львова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
Згідно з розкладом, поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів відправиться о 16:30.
Однак в "Укрзалізниці" зазначили, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
Нагадаємо, жителів Донецької області закликали терміново евакуюватися. Окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру, люди ризикують залишитися без електрики, води, тепла, зв'язку, ліків і їжі.
До слова, "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.
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