"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на сегодня

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительного эвакуационного поезда на среду, 1 июня. Компания назначила на сегодня один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, "Укрзализныця" впервые за два года возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черкассами. Региональный поезд начнет курсировать с 8 июня шесть дней в неделю, кроме вторников.

Мы также писали о том, что "Укрзализныця" добавляет дополнительно еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин.

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